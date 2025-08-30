السفير الإثيوبي لدى الدولة: قطر وإثيوبيا شريكتان في مواجهة التحديات العالمية

أكد سعادة فيصل علي إبراهيم، سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة، أن كلًّا من إثيوبيا وقطر تشتركان في التزام عميق بمواجهة التحديات العالمية معًا، موضحًا أن البلدين يوليان أولوية كبرى للأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، كما يدعمان التعاون بين بلدان الجنوب إدراكًا منهما بأن التغير المناخي لا يعرف حدودًا.

وبيّن سعادته أن كلا البلدين يدافعان عن العدالة والإنصاف في المفاوضات المناخية العالمية، مشددًا على أن التغير المناخي ليس تهديدًا مستقبليًا بل تحديًا قائمًا، وأن العمل المشترك بين إثيوبيا وقطر كفيل بدفع التحول العالمي نحو المرونة والاستدامة. جاء ذلك بمناسبة القمة الإفريقية الثانية للمناخ (ACS2) التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025.

وأوضح السفير أن القمة تمثل دعوة للعمل، حيث تستعد بلاده لاستقبال العالم في أديس أبابا، داعيًا حكومة قطر وقطاعها الخاص وأكاديمييها وشبابها ومجتمعها المدني إلى المشاركة الفاعلة في أعمال القمة. وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز صوت أفريقيا الموحد قبيل مؤتمر الأطراف COP30، والمساعدة في سد الفجوة التمويلية عبر استثمارات مبتكرة، فضلًا عن تقوية التعاون الأفريقي–الخليجي بما يخدم الازدهار والاستقرار المشترك.

وأشار إلى أن رؤية القمة واضحة وتتمثل في الانتقال «من المساعدات إلى الاستثمار، ومن الوعود إلى التنفيذ، ومن الهشاشة إلى القدرة على الصمود»، لافتًا إلى أن القمة ليست لحظة أفريقية فحسب، وإنما فرصة عالمية لرسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل ومقاوم لتغير المناخ عبر العمل المشترك بين إثيوبيا وقطر والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

وفي استعراضه لواقع المناخ في أفريقيا، قال السفير إن القارة تسهم بأقل من 4 % من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، ومع ذلك تواجه أشد التداعيات المناخية من جفاف وفيضانات مدمّرة إلى التصحر وتدهور الأراضي، مبينًا أنها ستحتاج بحلول عام 2030 إلى 3 تريليونات دولار للوفاء بالتزاماتها المناخية، فيما تواجه فجوة تمويلية قدرها 2.5 تريليون دولار. وأكد أن القمة تهدف إلى تغيير السردية من اعتبار إفريقيا ضحية للتغير المناخي إلى كونها مزودًا للحلول المناخية على المستوى العالمي.

وبين السفير في ختام تصريحه أن التزام قطر بالاستدامة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030 ومبادراتها في الطاقة النظيفة وتمويل المناخ، يتناغم مع أهداف القمة، مشددًا على أن بلاده تثمن قيادة قطر وجهودها واستثماراتها في الطاقة المتجددة، وما تقدمه من شراكات دولية توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

الشرق القطرية