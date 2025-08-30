اقتصاد وأعمال
رئيس الوزراء: نهضة مشروع الجزيرة من أولويات حكومة الأمل
أعلن الدكتور كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء، لدى وقوفه الجمعة بقسم المسلمية بمشروع الجزيرة على إحدى الحواشات، أن نهضة مشروع الجزيرة من أولويات حكومة الأمل.
وأكد حرصه على معالجة قضايا المشروع بعد الدمار الشامل والنهب الذي تعرض له من قبل مليشيا أسرة دقلو المتمردة.
من جانبه قال الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إن تعافي مشروع الجزيرة تعافي للاقتصاد الوطني. معلناً تسخير موارد الولاية لدعم القطاع الزراعي بشقيه المطري والمروي لتعود الجزيرة قاطرة للإقتصاد القومي ومركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة.
فيما توقع المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة، تحقيق إنتاج عالي في محاصيل العروة الصيفية بفضل التحضير الجيد وحرص المزارعين للتوجه للحقول بعد الحرب. مشيداً بإهتمام مجلس السيادة ومجلس الوزراء وحكومة الولاية بقضايا وهموم مشروع الجزيرة.
سونا