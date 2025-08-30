احمد التجاني: السودان سيكون وجهة العالم لحل مشكلة نقص الغذاء

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور أحمد التجاني ان السودان سيكون وجهة العالم لحل مشكلة نقص الغذاء التي تواجه العديد من الدول والتي بدأت تظهر منذ العام 1950م .

وعدد الوزير خلال نشاطه التنويري بمدينة الدامر خلال زيارته لولاية نهر النيل عدد الاسباب التي تفاقمت بسببها أزمة انتاج الغذاء في العالم منها الانفجار السكاني في كثير من الدول وتغيير النمط الغذائي لكثير من الشعوب في قارات العالم، حيث يختلف شكل الغذاء بين اليوم وقبل (15) عاماً من الآن بالاضافة الى الاستخدام السيء للتربة وإرهاقها بالاسمدة والكيماويات.

واشار الى ان مؤتمراً عالمياً انعقد في العام 2018م تم تخصيصه لمناقشة مشكلة نقص الغذاء في العالم واجمع المؤتمر على الاتجاه نحو افريقيا لأن (97%) من الاراضي فيها بكر وفي افريقيا التركيز على السودان.

وقال الوزير ان المؤتمر العالمي حدد السودان لتوافر الأرض والمياه والموقع الاستراتيجي.

واوضح وزير الثروة الحيوانية والسمكية ان موقع السودان الوسط له ميزات اكثر من تلك الدول التي تنتج الغذاء وهي بعيدة مثل الولايات المتحدة وكندا والهند وامريكا الجنوبية وإن النقل سيزيد من اسعار الحبوب الغذائية.