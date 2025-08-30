سياسية
اللجنة السداسية بين للتأمين الصحي وديوان الزكاة تعتمد المسح الميداني للأسر بسنار
عقدت اللجنة السداسية بين الصندوق القومي للتأمين الصحي والأمانة العامة للديوان الزكاة اجتماعها الجمعة في مدينة سنجة حيث تم الإتفاق على إعتماد المسح الميداني للأسر بولاية سنار الذي بلغ 17,323 اسرة فضلا عن سداد مديونية التأمين الصحي الأعوام 2023-2024 والبالغ قدرها 1.8مليار من قبل ديوان الزكاة، بالإضافة إلى التفاهم ومواصلة الجهودة لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأشار د. صديق وهب الله مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي إلى أن هذا التمويل سيساهم في تحسين الخدمات وتكاملها وانتشارها في الريف.
من جانبه قال الأمين علي عليوة مدير الإدارة العامة للدعوة والاعلام بديوان الزكاة أن الشراكة ساهمت في توفير الرعاية الصحية للفقراء، مؤكدا التزام ديوان الزكاة بمخرجات اللجنة في التمويل والمسح.
سونا