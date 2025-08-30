اللجنة السداسية بين للتأمين الصحي وديوان الزكاة تعتمد المسح الميداني للأسر بسنار

عقدت اللجنة السداسية بين الصندوق القومي للتأمين الصحي والأمانة العامة للديوان الزكاة اجتماعها الجمعة في مدينة سنجة حيث تم الإتفاق على إعتماد المسح الميداني للأسر بولاية سنار الذي بلغ 17,323 اسرة فضلا عن سداد مديونية التأمين الصحي الأعوام 2023-2024 والبالغ قدرها 1.8مليار من قبل ديوان الزكاة، بالإضافة إلى التفاهم ومواصلة الجهودة لتحقيق الحماية الاجتماعية.