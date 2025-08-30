رئيس الوزراء: مطالب المواطنين واجبة النفاذ

– أكد الدكتور كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء أن مطالب المواطنين واجبة النفاذ، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تلبيتها في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال زيارته الجمعة لمستشفى الكاملين، حيث تعهد بتوفير عربة إسعاف للمستشفى دعماً للخدمات الصحية المقدمة.

من جانبه، أشاد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بجهود حكومة الولاية في استعادة النظام الصحي قبل المدة الزمنية المقررة وتجاوز الأهداف الموضوعة.

وقال إن خطة الوزارة كانت تهدف خلال مائة يوم إلى إعادة تشغيل 30 مستشفى و120 مركزاً صحياً، إلا أن الولاية تمكنت خلال ثلاثة أشهر فقط من استعادة أكثر من 700 مستشفى ومركز صحي، بجانب تركيب وحدات الطاقة الشمسية.

وكشف الوزير عن ترتيبات جارية لإعادة خدمات المستشفيات التخصصية، بما في ذلك خدمات الأورام والكلى، خلال الفترة المقبلة.