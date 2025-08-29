مناوي يطالب الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفك الحصار عن الفاشر

وصل حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي، إلى العاصمة الفرنسية باريس امس، حيث التقى بعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية.

وناقش سيادته خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون في مدينة الفاشر جراء الحصار المفروض من قبل مليشيا الدعم السريع والذي أدى إلى تفاقم معاناة السكان وانتشار الجوع والمرض والموت وسط الأهالي.

وطالب مناوي الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفك الحصار عن الفاشر وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الغذاء والدواء والمياه للمدنيين المحاصرين. مؤكداً أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على استمرارها.