ولاية الخرطوم تعلن اكتمال تأهيل مسجد فاروق

أعلنت ولاية الخرطوم اكتمال أعمال إعادة تأهيل مسجد أرباب العقائد (مسجد فاروق) بوسط الخرطوم، بعد أن تعرض شأنه شأن عدد من المساجد العتيقة للتخريب الممنهج من قبل المليشيا المتمردة.

وأدى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صلاة الجمعة بالمسجد بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبد المنعم البشير، ومدير الإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية طارق عبد الله، ومدير هيئة الأوقاف الإسلامية مرتضى إبراهيم، إلى جانب العلماء وقيادات الطرق الصوفية وتجار سوق شارع الحرية.

ودعا إمام وخطيب المسجد الشيخ الطيب عبد الوهاب في خطبته إلى إعمار المساجد والإنفاق عليها وإحيائها بالصلوات والذكر وتلاوة القرآن الكريم، مؤكداً أن إعادة تأهيلها تمثل صدقة جارية ومظهراً من مظاهر التقرب إلى الله.

كما حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في حملات إصحاح البيئة التي ترعاها اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة، مبيناً أن الاهتمام بالنظافة والتجفيف المنزلي وفتح المصارف يقي من انتشار الأمراض ويحقق مقصد “إماطة الأذى عن الطريق”.

من جانبه، أشاد والي الخرطوم بالدور التاريخي لمسجد أرباب العقائد في نشر المعرفة واستقبال التجار والموظفين وعامة الناس، مثمناً إسهام الخيرين والولايات – القضارف، الشمالية، نهر النيل، الجزيرة، والبحر الأحمر – في جهود إصحاح البيئة وتهيئة العاصمة لعودة المواطنين.

كما دعا لإكمال النواقص في خدمات المسجد وتعزيز دوره المجتمعي.

وحيا المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم جهود حكومة الولاية في إعمار المساجد خاصة الكبيرة منها، مشيداً بعطاء المحسنين في تأهيل مساجد الأحياء السكنية.