تنفيذي مروي ونائب رئيس المقاومة الشعبية يشهدا تدشين معسكر مستنفرات مقاشي

شهد المدير التنفيذي لمحلية مروي، المشرف على لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية، الأستاذ دفع الله محمد صديق، ونائب رئيس اللجنة، الفريق أمن عبد السيد عمر، الجمعة، تدشين معسكر تدريب مستنفرات الكرامة بمنطقة مقاشي.

وحضر الفعالية قائد القطاع العسكري، اللواء ركن (م) محمد الحسن الخليفة، وممثل الفرقة (19) مشاة مروي، الرائد شمس الدين البلك، ومدير هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بجهاز الأمن والمخابرات العامة، الرائد محجوب إبراهيم، ومشرف التدريب بقطاع الشهداء، الملازم عصام السر، إلى جانب رؤساء لجان الاستنفار والرعاية الاجتماعية والإعلام والمرأة بالمحلية، وممثل قطاع الاستنفار بوحدة الشهداء الإدارية، الأستاذ عادل حسن الخليفة، وبمشاركة لجان التسيير وأهالي المنطقة.

وحيا المدير التنفيذي مواطني ومستنفري ومستنفَرات منطقة مقاشي لدورهم الكبير في دعم وإسناد معركة الكرامة، مجددًا التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة عيدها الـ(71) وهي تحقق الانتصارات وتدحر الغزاة، مؤكداً أن محلية مروي – عبر قيادة الفرقة (19) مشاة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية – ستظل سدًا منيعًا لحماية الأرض والعرض.

من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية أن شعلة المقاومة الشعبية التي انطلقت من مروي ستظل متقدة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن، مشيداً بجهود لجنة المرأة في تنظيم معسكرات التدريب.

وفي السياق، تعهد ممثل قيادة الفرقة (19) مشاة بالمضي قدمًا في تدريب وتأهيل كتائب المقاومة الشعبية، مثمناً دور لجنة المرأة ونساء مقاشي في دعم القوات المسلحة.

كما أشارت رئيس لجنة المرأة إلى انتظام معسكرات الكرامة للمستنفرات بالوحدات الإدارية المختلفة، مبينة أن معسكر مقاشي يُعد نموذجاً للمعسكرات لكونه يضم اعداداً من الحافظات لكتاب الله.