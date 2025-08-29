رئيس الوزراء يتفقد تكية “سوهندا” للإطعام برفقة والي الخرطوم ووزير الصحة

تفقد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس اليوم تكية “سوهندا” للإطعام بالخرطوم، وذلك برفقة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم.

وتأتي الزيارة في إطار دعم شعار “من خيرك أطعم غيرك”، وترسيخ أهمية المبادرات المجتمعية في مساندة الفئات الأكثر حاجة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

واطلع الوفد على سير العمل داخل التكية، واستمع إلى تنوير من القائمين عليها حول آلية توزيع الوجبات وعدد المستفيدين والتحديات التي تواجههم.

وأشاد د. إدريس بالجهود المبذولة، مؤكداً حرص الحكومة على دعم مثل هذه المبادرات التي تجسد قيم التضامن والتراحم بين أبناء الوطن.

من جانبه، ثمن والي الخرطوم مبادرة “سوهندا”، داعياً إلى توسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى بالولاية، مشيراً إلى وجود عدد من التكايا التي تقدم خدمات مماثلة.

فيما أكد وزير الصحة الاتحادي استعداد وزارته لتوفير الدعم الصحي اللازم بما يضمن سلامة الغذاء وجودة الخدمات.