إلهام شاهين عن الغروب: جمال ورومانسية وشجن وفراق

خرجت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن صمتها للرد على تصريحات منسوبة إليها مؤخرًا حول مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم، مؤكدة أن ما يتم تداوله “افتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت إلهام شاهين خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة:”دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب والناس اللي بتصدق (الإثنين)؛ لإن اللي بيكتب، لأ نزل الفيديو، لو أنت فعلًا محترم وعندك مصداقية، وأنا الكلام ده لو قلته هكون قلته في جهة ما يعني مسجل”.

وأضافت إلهام شاهين، قائلة: “أنا بستغرب، طب ده شخص عايز أي نوع من الإستفزاز عشان يحصل هجوم، أو مش لاقيين لي حاجة حقيقية يهاجموني عليها فيفتروا إن إلهام شاهين قالت.. وتكون حاجة مستفزة عشان يخلوا فيه هجوم.. طيب، أنا بقى مش هقول على دول، لإن دول أنا عارفة لجان أو مواقع من جهة ما ضدي”.

وأعربت إلهام شاهين عن دهشتها، قائلة: “بس اللي بيعلق أنت مصدقهم ليه؟، هل أنت شفتني بقول الكلام ده؟ هل سمعتني بقول الكلام ده؟ فالحقيقة كلام تافه، إيه عايزة تدرس في كتب المدارس دي؟ يعني ما يقولهاش إلا حد مجنون، وأنا أعتقد إن أنا من الذكاء ومن العقل إني مش ممكن أقول حاجة زي كده يعني”.

وأكدت إلهام شاهين على أن ما يتم ترويجه لا يخرج عن كونه محاولات من “جهات بعينها” لإثارة الجدل وخلق حالة من الهجوم عليها دون مبرر، مشددة على أن جمهورها يعرف تمامًا حقيقتها ولن ينجرف وراء مثل هذه الشائعات.

