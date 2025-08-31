وزير الداخلية يتفقد عددا من المواقع الشرطية الخدمية بالخرطوم والخرطوم بحرى ويقف على جاهزيتها للإفتتاح الإسبوع المقبل

تفقد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية السبت قشلاق الحاج يوسف بمحلية شرق النيل وقف خلاله على سير العمل بمركز صحى الشهيد عبدالله خليفة والمزمع إفتتاحه مطلع الاسبوع القادم بعد إعادة تأهيله بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة طبيب/ اميرة عباس محمد فضل مدير الادارة العامة للخدمات الصحية والفريق شرطة /عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقي/أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة /مدثر حسب الرسول مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية

وزير الداخلية إستمع الى تنوير متكامل من مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية عن الجهود التى ظلت تضطلع بها الإدارة فى إعادة الخدمات الطبية للمستشفيات والمراكز الشرطية من خلال تهيئة بيئة العمل وتوفير كافة المستلزمات الطبية من الأجهزة والمعدات لتقديم خدمة طبية متميزة تشمل كافة التخصصات الطبية لمنسوبى الشرطة وأسرهم بالخدمة والمعاش وللمواطنين ، مشيدة بالإهتمام الكبير والدعم المتواصل الذى ظلت توليه وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج الخدمات الصحية التى تعرضت مستشفياتها للتدمير بواسطة المليشيا المتمردة ، مشيرة الى جاهزية الإدارة لإفتتاح مركز صحى الشهيد عبدالله خليفة بقسلاق الحاج يوسف ومركز صحى الشهيد محمد عبدالعزيز ادم بقشلاق عقرب بالخرطوم بحرى الاسبوع المقبل بعد إكتمال عمليات الصيانة والتأهيل لتسهم تلك المراكز فى تقديم خدمة طبية لمنسوبى الشرطة وأسرهم والمواطنين بتلك المناطق

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية تفقد خلال الزيارة مدرستى الشيماء وابى دجانة بنين وبنات بقشلاق الحاج يوسف بعد أن تم إعادة تاهيلهما لإستقبال الطلاب والطالبات

كما تفقد وزير الداخلية مستشفى الشرطة المركزى وإطمأن على سير العمل فى إعادة تاهيل مجمع العيادات والحوادث وغسيل الكلى فضلا عن توفير الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى