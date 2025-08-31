كامل ادريس في جامعة الجزيرة

أكد البروفيسور كامل إدريس، رئيس الوزراء، الدور الكبير المرتجى من جامعة الجزيرة في إعادة الإعمار والتنمية والبناء والنهوض بمشروع الجزيرة وسد النقص في الغذاء بكفاءاتها العلمية، معبّراً عن سعادته بزيارة قلعة من قلاع العلم.

من جانبه، عبّر البروفيسور صلاح الدين محمد العربي، مدير جامعة الجزيرة، عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء للجامعة السبت، معلناً تعافي الجامعة بنسبة 70%، وأن الأيام المقبلة ستشهد بداية الاحتفالات باليوبيل الذهبي لجامعة الجزيرة.