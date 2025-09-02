الشغل والارتباطات.. نيكول سابا تكشف سر عدم إنجابها للمرة الثانية

كشفت الفنانة نيكول سابا، سبب عدم إنجابها للمرة الثانية والاكتفاء بابنتها الوحيدة التي أطلق عليها زوجها الفنان يوسف الخال اسم والدتها.

وقالت نيكول سابا، في تصريحات تلفزيونية، إنها انشغلت بالعمل والارتباطات ولم تنتبه لمرور الوقت وأصبح الأمر صعباً في هذه المرحلة.

وأشارت نيكول سابا، إلى أن ابنتها نيكول تسألها باستمرار عن سبب عدم وجود أخوة لها ولكنها تستمتع بالحصول على كل الاهتمام والرعاية الكاملة من أسرتها.

وأطلقت نيكول سابا مساء منذ أيام أغنيتها الجديدة “خد هنا” على قناتها الخاصة علي مواقع على يوتيوب وصفحاتها على التواصل الإجتماعي ومختلف منصات الموسيقي.

“خد هنا” كلمات أحمد جابر ولحن علي الخواجه وتوزيع امين نبيل وهندسة صوتية ماهر صلاح وإنتاج وليد منصور. ومن المقرر اطلاق باقي أغنيات الالبوم علي فترات منتظمة كل 20 يومًا.

وتحدثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا خلال استضافتها في برنامج “عمر جديد” من قبل عن ابنتها الوحيدة “نيكول”، كاشفةً السبب وراء عدم ظهورها إعلاميًا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها ليست مختفية كما يظن البعض.

وأوضحت نيكول قائلة: “والله مش مخبينها، هي على طول معانا، وفي المناسبات بطلب من المصورين والصحفيين إنهم ميصوروهاش، وبشكرهم إنهم بيحترموا طلبي”.

وأضافت: “أكيد هتظهر يومًا ما، بس بمزاجها، وعندها حسابات خاصة على مواقع التواصل، لكن أنا مش بحب أظهرها بسبب التعليقات السلبية والتنمر اللي منتشر اليومين دول”.

صدى البلد