ممثل والي الشمالية يتفقد طريق السليم – حلفا

تفقد ممثل والي الشمالية، المدير العام لوزارة البنى التحتية ورئيس غرفة طوارئ الخريف بالولاية، مهندس محمد سيد أحمد فقيري، برفقة مدير قوات الدفاع المدني بالولاية ومقرر لجنة طوارئ الخريف، اللواء شرطة أنور محمد علي، ومدير الهيئة القومية للطرق والجسور قطاع الولاية، ومدير الإدارة العامة للطرق والجسور بالولاية، والمدير التنفيذي لمحلية حلفا، المناطق التي تأثرت بالقطوعات الأخيرة بسبب السيول بطريق السليم – حلفا.

وفي تصريح له، أكد ممثل الوالي، مدير عام البنى التحتية، أن الزيارة هدفت للوقوف على الأضرار التي لحقت بالطريق القومي وتسببت في قطع الطريق والحد من حركة المرور. مضيفاً أن خريف هذا العام أحدث أضرارًا كبيرة بالطريق، خاصة في منطقة البئر، حيث تم قطع الطريق مرتين منذ بداية الخريف.

وثمن مدير عام البنى التحتية المجهودات الكبيرة للهيئة القومية للطرق والجسور والمدير التنفيذي لمحلية حلفا وإدارة المرور السريع لدورهم الكبير في عودة حركة المرور بالطريق.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع إدارة الهيئة القومية للطرق والجسور لمعالجة الطريق خلال فترة أسبوع، كما تم الاتفاق أيضًا على وضع الوقايات المناسبة في أماكن الانجرافات في الطريق.