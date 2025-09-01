رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي: علاقتنا بالمؤسسات المحلية والدولية تنسيقية تكاملية تهدف لتعزيز التعايش السلمي بالسودان

أكد رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، الأستاذ النور الشيخ النور، أن العلاقة بين المجلس والمؤسسات المحلية والدولية تقوم على أسس تنسيقية وتكاملية، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار والإصلاح المجتمعي الشامل والتعايش السلمي في البلاد.

وقال الأستاذ النور الشيخ إن العلاقة مع المؤسسات المحلية تُبنى على التنسيق وتكامل الأدوار، مشيراً إلى أن المجلس يعمل في انسجام وتناغم تام مع مختلف مؤسسات الدولة، باعتباره جزءًا من دولاب العمل الوطني.

وأضاف في حوار أجرته (سونا) “نحن نكمل الأدوار وندعم بعضنا البعض، فهدفنا تحقيق الإصلاح الاقتصادي، التنموي، والمجتمعي، وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني”، وإصلاح كل ما من شأنه أن يجعل المجتمع السوداني مجتمعًا مستقرأ ومعافى.

وفيما يخص العلاقة مع المنظمات الدولية، أشار رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي إلى أن هناك حوارات معهم ولقاءات تنسيقية تشاورية، ويمكن أن تعقد مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية في مسائل البناء المجتمعي والسلام الاجتماعي.