جرائم وحوادث
ضبط أكثر من 50 كيلو ذهب مهربة بعطبرة، نهر النيل
ضبط جهاز المخابرات العامة بعطبرة أكثر من 50 كيلو ذهب مهربة.
ووقف والي نهر النيل، رئيس اللجنة الأمنية بالولاية، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، اليوم، ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، اللواء ياسر علي بشير، واللجنة الأمنية بمحلية عطبرة، على الضبطية واقعة الضبطية من داخل مبنى المخابرات بعطبرة.
وأكد والي نهر النيل على أهمية تشديد العقوبات على المهربين ومخربي ￼الاقتصاد الوطني.
ودعا الوالي إلى سن تشريعات جديدة وعقوبات مشددة لمواجهة عمليات التهريب التي تستهدف ثروات البلاد.
وأشاد الوالي بجهاز المخابرات العامة بعطبرة، الذي يعمل بكل تفان وإخلاص ويقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب لموارد البلاد الاقتصادية. وأعلن تحفيزه لكل القوة التي شاركت في هذه الضبطية.
صدى البلد