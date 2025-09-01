نائب رئيس القضاء يؤكد أهمية التدريب والتأهيل

أكد قاضي المحكمة العليا، نائب رئيس القضاء المشرف على التدريب بالسلطة القضائية، مولانا منير محمد الحسن، على أهمية التدريب والتأهيل من أجل مواكبة التطورات المختلفة.

جاء ذلك خلال مخاطبته ختام الدورة التدريبية في “القضاء الإداري وإجراءات الدعوى الإدارية – الجانب النظري والتطبيق العملي لقضاة الجهاز القضائي”، وذلك الأحد بحاضرة ولاية الجزيرة، والتي استمرت يومي 30 و31 من الشهر الحالي، مؤكداً أن إدارة التدريب بالسلطة القضائية قد أعدت خطة متكاملة لتدريب القضاة والموظفين والعاملين بالأجهزة القضائية، ستنفذ في مقبل الأيام.

أشاد مولانا التجاني العبيد، رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية، بمداخلات الدارسين وإثرائهم النقاش وتفاعلهم مع المحاضرتين ومقدمي الأوراق، مما كان له الأثر في إنجاح الدورة.

فيما أشاد مولانا عبد المنعم بله محمد علي فرح، قاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة، بدور السلطة القضائية ممثلة في مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، قاضي المحكمة القومية العليا، رئيس القضاء، وإدارة التدريب في ثقل خبرات القضاة والعاملين بالأجهزة القضائية من خلال برامج التدريب المستمر المكثف، والتي تنعكس في الأداء القضائي والإداري لمنسوبي الجهاز القضائي بولاية الجزيرة.