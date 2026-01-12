أكثر من 428 ألف شخصٍ جملة العائدين الطوعيين من مصر

كشف السفير عبدالقادر عبدالله القنصل العام للسودان لمحافظات جنوب مصر بأسوان بأن حوالي 428.676 شخصا جملة العودة الطوعية للسودانيين من مصر حتى نهاية ديسمبر 2025 .

وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم عبر الشبكة الافتراضية ان منظومة الصناعات الدفاعية وبالتنسيق مع السلطات المصرية قد قامت بدور كبير في عودة السودانين لأرض الوطن، مشيرا بأن الاجراءات والاستعدادات تجرى الآن للبدء في تفويج المرحلة الثالثة لعودة الالمواطنين قريبا لأرض الوطن .

وأشاد السفير في المؤتمر الصحفي بدور القوات المسلحة والقوات المساندة لها بما تم من انتصارات وتحرير البلاد من المليشيات الإرهابية .

وثمن سيادته دور حكومة الأمل في توفير الخدمات الضرورية للمواطن، وقال إن عودتها اليوم الى العاصمه الخرطوم تؤكد حرصها التام على عودة الحياة الطبيعية ولتفعيل الوزرات لتؤدي دورها الكبير لمصلحة المواطن .

وأشاد السفير بدور الدول الشقيقة والمنظمات التي تساهم في تأمين الوضع الإنساني والغذائي في البلاد .

وقال إن الخدمات العلاجية تقدم للمواطن في ولاية الخرطوم بصورة جيدة حيث بلغت نسبتها 80% مشيرا الى استقبال الجامعات والمعاهد والمدراس بالعاصمة الخرطوم لعدد كبير من الطلاب .

وفيما يختص بالاستعدادت لامتحان الشهادة السودانية باسوان، قال ان هناك تنسيق يتم مع المنظمات لتخفيف الرسوم للطلاب الجالسين للشهادة هذا العام، وأشاد سيادته بالمبادرة التي طرحتها الحكومة للسلام، موضحا بأنها تمهد لخلق استقرار وامن دائم بالبلاد .

سونا