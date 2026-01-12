السودان يحتفي بعودة آثاره المنهوبة.. وزارة الثقافة تنظّم فعالية وطنية كبرى ببورتسودان

أكّد خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، أن استعادة الآثار المنهوبة تمثل عودة جزء عزيز من تراثنا الوطني، وانتصاراً جديداً للهوية السودانية، مشدداً على أن حماية الموروث الحضاري واجب وطني لا تراجع عنه.

وتعلن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تنظيم فعالية رسمية لكشف تفاصيل استعادة عدد كبير من الآثار السودانية التي نُهبت خلال فترات مختلفة، وذلك في ختام أنشطة الوزارة بمقرها المؤقت بمدينة بورتسودان، تحت شعار “ختامه مسك”.

وتجيء الخطوة ضمن الجهود الحكومية لحماية التراث الثقافي وصون الذاكرة التاريخية للبلاد، وتأكيداً – بحسب الوزارة – على أن الآثار ليست مجرد شواهد من الماضي، بل جذور حية للهوية وحق أصيل للأجيال القادمة.

وتُقام الفعالية يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، عند الساعة 11:30 صباحاً بقاعة الربوة في بورتسودان، بدعوة مفتوحة لكل المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم.

التيار