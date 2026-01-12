قائدُ القواتِ البرية يتفقد سلاح المهندسين بمنطقة أمدرمان العسكرية

أشادَ الفريقُ الركن مالك الطيب خوجلي بالأدوار البطوليةِ لمنسوبي سلاح المهندسين من الضباطِ وضباطِ الصف والجنود في معاركِ حرب الكرامة، ووصف تلك الأدوار بالقوة والإلهام وأكَّد لدى تفقُدِه أمس سلاح المهندسين بمقرهِ بمنطقة أمدرمان العسكرية، أنّ هيئة القيادة وضعت خططاً واضحةً لتعزيز المواكبةِ والتطوير، معرباً عن ثقته في أن القوات المسلحة ستنتصر قريباً بفضل الله ثم صمود أبنائها وعزيمة منسوبيها..