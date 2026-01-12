سياسيةأبرز العناوين
قائدُ القواتِ البرية يتفقد سلاح المهندسين بمنطقة أمدرمان العسكرية
أشادَ الفريقُ الركن مالك الطيب خوجلي بالأدوار البطوليةِ لمنسوبي سلاح المهندسين من الضباطِ وضباطِ الصف والجنود في معاركِ حرب الكرامة، ووصف تلك الأدوار بالقوة والإلهام وأكَّد لدى تفقُدِه أمس سلاح المهندسين بمقرهِ بمنطقة أمدرمان العسكرية، أنّ هيئة القيادة وضعت خططاً واضحةً لتعزيز المواكبةِ والتطوير، معرباً عن ثقته في أن القوات المسلحة ستنتصر قريباً بفضل الله ثم صمود أبنائها وعزيمة منسوبيها..
و حيَّا قائد القوات البرية جهود الإنجاز المتصلة والكبيرة التي يَضْطَلِعُ بها سلاحُ المهندسين رغم ظروفِ الحرب ، في مختلفِ الميادين ..
من جانبه عبر اللواء الركن ظافر عمر عبدالقادر قائد سلاح المهندسين عن ترحيبهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي تأتي في سياق الاهتمام المباشر لقيادة القوات البرية بالتشكيلات والوحدات ودعمها ورعايتها ..
إعلام القوات المسلحة