القائم بالأعمال بنيروبي يناقش مع السفير الكولومبي سبل إنهاء مشاركة المرتزقة الكولومبيين في الحرب ضد الشعب السوداني

التقى السفير محمد عثمان عكاشة، القائم بأعمال سفارة السودان بالإنابة بنيروبي، يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، بالسفير بيدرو ليون كورتيس، سفير جمهورية كولومبيا لدى جمهورية كينيا.

تناول اللقاء موضوع مشاركة بعض المرتزقة من الجنسية الكولومبية في القتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع في الحرب الدائرة ضد الشعب السوداني.

وأوضح السفير عكاشة أن سلطة أبو ظبي تعد الراعي الرئيس لهذه المليشيا، حيث تقدم لها أشكالًا متعددة من الدعم العسكري والمالي والسياسي، بما في ذلك استقدام مرتزقة من عدة دول، من بينها كولومبيا، للانخراط في أنشطة تهدد أمن السودان وسلامة مواطنيه، مستشهداً بالعديد من الأدلة الدامغة التي تحصلت عليها القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى التقارير الاستقصائية التي نشرتها الصحافة العالمية والقنوات الفضائية، وجميعها يؤكد أن سلطة أبو ظبي عبر واجهاتها هي من جندت أولئك المرتزقة.

من جانبه، عبّر السفير بيدرو ليون كورتيس عن أسفه العميق إزاء هذه الممارسات، مؤكداً أن الحكومة والشعب الكولومبي لا صلة لهم بها، موضحاً أن الأمر يقتصر على مجموعة من العسكريين السابقين الذين استغلت بعض الجهات حاجتهم وأغرتهم بالمال.

كما أشار إلى أن فخامة الرئيس غوستافو بترو، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الحكومة الكولومبية، قد اتخذ جملة من التدابير لمعالجة هذه الظاهرة، شملت الدفع نحو إقرار تشريع برلماني يجرّم الشركات والأفراد المتورطين في أنشطة تجنيد المرتزقة، فضلاً عن إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات على المجتمع الكولومبي.