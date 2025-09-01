سياسية

إعادة التشجير بشارع النيل في الخرطوم

2025/09/01
شارع النيل الخرطوم
أظهر مقطع فيديو عمليات إعادة التشجير بشارع النيل في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك عقب أكثر من عامين من المعارك.
شاهد الفيديو:
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/01