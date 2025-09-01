إعادة التشجير بشارع النيل في الخرطوم

\u0623\u0638\u0647\u0631 \u0645\u0642\u0637\u0639 \u0641\u064a\u062f\u064a\u0648 \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u062a \u0625\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0634\u062c\u064a\u0631 \u0628\u0634\u0627\u0631\u0639 \u0627\u0644\u0646\u064a\u0644 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645\u060c \u0648\u0630\u0644\u0643 \u0639\u0642\u0628 \u0623\u0643\u062b\u0631 \u0645\u0646 \u0639\u0627\u0645\u064a\u0646 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0631\u0643.\r\n\u0634\u0627\u0647\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646