“حماية وتنمية البحيرات” يختتم مشروع دعم بحيرة قارون بيرقات الجمبري

شهدت بحيرة قارون، يوم الأحد، إطلاق الدفعة السادسة والأخيرة من يرقات الجمبري، والتي تضمنت مليون يرقة جديدة، في ختام سلسلة من الدفعات التي أطلقها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خلال الفترة الماضية، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى إعادة التوازن البيئي وتعزيز المخزون السمكي بالبحيرة.

ويأتي هذا الحدث تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات “المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، الذي أكد أن هذه المرحلة الختامية تمثل تتويجًا لجهود إستمرت على مدار عدة أشهر، وشهدت إنزال ستة ملايين يرقة جمبري، لتفتح الباب أمام عودة البحيرة إلى سابق عهدها كمصدر رئيسي للثروة السمكية وداعم اقتصادي لأبناء محافظة الفيوم.

ومن جانبه قال اللواء أ.ح/ الحسين فرحات “المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، أن إنجاز هذه الخطة يعكس إلتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في بحيرة قارون، من خلال نهج علمي مدروس، يجمع بين البعد البيئي والإجتماعي والإقتصادي، مشددًا على أن التعاون بين الجهاز ومحافظة الفيوم، في إطار بروتوكول الشراكة الموقع بينهما، كان له دور محوري في إنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.

واشار فرحات إلى انه بإتمام هذه الدفعة الأخيرة، تكون بحيرة قارون قد قطعت شوطًا مهمًا نحو إستعادة عافيتها، حيث يُنتظر أن تساهم اليرقات المُطلقة في زيادة الإنتاجية تدريجيًا، لتنعكس نتائج المشروع إيجابًا على الصيادين وأسرهم، وليصبح نموذجًا يحتذى به في تنمية البحيرات المصرية الأخرى.

وجرت عملية إنزال الدفعة السادسة بحضور عدد من القيادات والخبراء، من بينهم: الدكتورة نسرين عز الدين “الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومستشار المحافظة لشؤون الثروة السمكية”.

المهندس مصطفى سيد سعيد “مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم”. المهندس محمد خلف “مسؤول المفرخات والزريعة بالمنطقة”.

العميد إبراهيم نجاح “شرطة البيئة والمسطحات”.

الأمين ميلاد إبراهيم “شرطة البيئة والمسطحات”.

المهندس محمد فرحات “عضو محمية قارون”.