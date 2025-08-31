الصورة تدل اما ثلث جسم حميدتي معدن كدعم لهيلكه supportive او هو نفسه شئ اخر؟

رائي المنطقي و تحليلي العلمي؛

الصورة الماخوذة لحميدتي بالامس اثناء القسم تدل علي الاتي؛

بان حميدتي عبارة عن نصف آلي بان ظهره معدني وكذلك السلسلة الفقرية كداعم لهيلكه وكذلك للاحشاء الداخلية من الملاحظ وضع اكثر من كتاب تحت مصحف القسم لكي يكون مرتفع نسيباً لصعوبة انحناء حميدتي لكي يضع يده علي المصحف امر صعب له وقد يؤثر علي صحته ربما حياته مما أدى ملامسة المصحف فقط بطرف أصابعه الاثنين او ثلاثة وهذا يخالف العرف والمراسم الطبيعية، غير ان ثبوت العينين لها مخزى طبي اخر علي كل حال الصورة تدل اما ثلث جسمه معدن كدعم لهيلكه supportive او هو نفسه شئ اخر؟؟؟؟

Abdalazeem Mohamed Al Jafry