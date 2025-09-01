جهاز المخابرات العامة بجنوب كردفان يدشن برنامج دعم التكايا لمحافظتي كادقلي والدلنج

دشن جهاز المخابرات العامة بولاية جنوب كردفان اليوم بميدان ودنوباوي بحي قعر الحجر بكادقلي برنامج دعم التكايا لمواطني محافظتي كادقلي الكبرى والدلنج الكبرى نتيجة للحصار المفروض على المدينتين من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة والحركة الشعبية شمال الحلو.

وأثنى والي جنوب كردفان، محمد إبراهيم عبد الكريم، على الأدوار والمهام التي ظل يؤديها الجهاز تجاه المسؤولية المجتمعية، بخلاف مهامه الرسمية.

وقال الوالي إن حكومة الولاية تشهد بأن جهاز المخابرات العامة أسهم في تأمين امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة حتى نهاياتها، علاوة على امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة وامتحانات النقل. مطمئناً مواطن الولاية بقرب انتهاء الأزمة من خلال الانتصارات المتلاحقة التي ظلت تقدمها القوات المسلحة والأجهزة المساندة لها بكل المحاور.

من جانبه، أوضح مدير جهاز المخابرات العامة بجنوب كردفان بالإنابة، العقيد عادل موسى محمد الحاج، أن المبادرة تأتي باسناد ودعم مباشر من سعادة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة، دعماً وسندًا لأهالي مدينتي كادقلي والدلنج.

وقال إن الجهاز يسعى لدعم التكايا التي يفوق عددها (12) موقعاً، بجانب المرافق الخدمية. مناشداً منظمات المجتمع المدني والخيريين لدعم المبادرات الإنسانية.

سونا