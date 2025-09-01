الكيزان في سلام الإستهبال والتناقض:

غايتو أنا زي الإستهبال المسيس بتاع السياسة السودانية ده أصلو ما لاقاني.

ما عارف كيف واحد يجي يعمل ليك فيها حمامة سلام ويبوس الجنجويد ويتهم أي مخالف ويقول ليك أنو داير سلام بشرط ألا يكون للإسلاميين أي دور في مفاوضات السلام وترتيباته. ده كلام يناقض صدره عجزه.

كيف تحقق سلام توافق وطني بإقصاء الإسلاميين الذين تاريخيا هيمنو هيمنة ضاربة علي تاريخ إنتخابات الجامعات في السودان وخارجه وفازو حتي في إنتخابات الطلاب في الإتحاد السوفيتي الشيوعي.

الطبقة السودانية المتعلمة كانت محبة للكيزان إلي أن أعلن الغرب الجهاد ضدهم فاكتشف المتعلمين السودانيين ليبراليتهم وعلمانيتهم بعد أن إنقلب الغرب والخليج علي الإسلاميين.

كيف تحقق سلام توافق وطني بإقصاء الإسلاميين الذين فازو بالغالبية العظمي من دوائر الخريجين في آخر إنتخابات ديمقراطية في ١٩٨٦؟

كيف تحقق سلام توافق وطني محب لللجنجويد بإقصاء الإسلاميين الذين كانو ثالث أكبر كتلة برلمانية في آخر إنتخابات ديمقراطية في ١٩٨٦؟

كيف تحقق سلام توافق وطني بإقصاء الإسلاميين الذين حكموا السودان من عام ١٩٨٩ إلي عام ٢٠١٩؟

كيف تحقق سلام توافق وطني محب لللجنجويد بإقصاء الإسلاميين الذين تتهمهم بإشعال الحرب وامتلاك ميليشيات خطيرة مثل صبية البراء؟

كيف تحقق سلام توافق وطني بإقصاء الإسلاميين الذين تتهمهم بالسيطرة الكاملة علي الجيش الآن؟

ياخي ده إستهبال ما بعدو إستهبال. لو داير حل سلمي لا يمكنك اقصاء وإبعاد جماعة بهذا التاريخ وهذه الأهمية. لو كنت جاد في السلام من واجبك أيجاد صيغة تستوعبهم في توافق مرضي للجميع.

ولكن أيضا من حقك أن تبوس الجنجويد و تصر علي إبعاد هؤلاء الإسلاميين بشدة لانهم رجس من عمل الشيطان. لكن في الحالة دي ما تجي تعمل لي فيها بتاع سلام وتكيل الإتهامات لغيرك. في الحالة دي قول بل بس لآخر كوز.

بمعني آخر سيب، الإستهبال. لو أنت بتاع سلم يجب أن تبتدع إطار يسع الجميع. ولو داير تقصي الكيزان من أي مفاوضات وترتيبات، خير وبركة، مبروك عليك بس ما تجي تكضب وتعمل لي فيها داعية سلام.

هذه هي خياراتك ومن حقك أن تختار صيغة تستوعب الإسلاميين أو تبعدهم . لكن تعمل لي فيها بتاع سلام وتصر علي إقصاء أقوي جماعة هيمنت علي تاريخ السودان السياسي منذ الإستقلال ده بكون إستهبال خطير ومكلف لتطور البلد السياسي.

بمعني آخر، لا يمكنك أكل الكبسة والإحتفاظ بها.

السياسة في كل العالم مليئة بالاستهبال لكن إستهبال مكشوف وغبي زي بتاع السودان ده أصلو ما لاقاني.

معتصم اقرع