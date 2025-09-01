نارهم المشتعلة لم تأتي شرارتها من الخارج ، هذه سيوفهم أرتدت أليهم ، سقطوا وإنهارو لأن القبيلة عندهم أقوى من الشعارات الكذوبة و(العِرق) أسبق من (القسم)..

حطب المليشيا يشتعل من داخله لايحتاج الى ريح كي ينطفئ حتماً ستحترق حتى الرماد..

ذبحوا أخوانهم من نفس الصف قتلوا الأهوج سفيان وتربصوا بالغبيان بقال وياجوج حاله يغنى عن السؤال ، وأنكسروا عند صخرة العنصرية وأنكشفت ألاقنعة..

الكوبرا جودات وأخوانه ينظرون من بعيد في صمت ، وحدهم يعرفون لحظة الأنقضاض الخاطفة ، يجسون نبض المكان ، كل حركة محسوبة ، وكل سكون فخ قاتل ، في لحظة ما سينطلقون كالبرق يضربون الضربه القاتلة ويتركون خلفهم الصمت الأبدي..



#ام_وضاح