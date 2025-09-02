«أسوأ صيف عدى عليا».. داليا البحيري تنجو من حادث سير أثناء عودتها من الساحل

قالت الفنانة داليا البحيري، إن هذا الصيف يعد أحد أسوأ فصول الصيف التي مرت عليها، بسبب نقلها منزلها وتعرضها لإصابة بـ «دور برد»، هي وزوجها وانتهى الأمر بانفجار إطار سيارتها أثناء عودتها من الساحل الشمالي.

ونشرت داليا البحيري صورًا لإطار سيارتها عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت قائلة: «الحمد لله على كل شئ طبعا…لاننا لازم نحمد ربنا على كل حاجة وفي كل وقت …اللي يعرفوني كويس حيعرفوا أني من محبي شهر الصيف جدا …بحب البحر والشمس والسمار ولمة العيلة وكل حاجة في الصيف جميلة حتي فاكهته…بس الحقيقة السنة دي كانت من اسوأ الصيفيات اللي عدت عليا في الساحل».

تابعت: «يتخللها بعض اللمحات الجميلة مع العيلة وبعض الأيام الطيبة…بس للأسف كنت مضغوطة جدا …كنت بعزل من بيت لبيت …ودي كانت حاجة مفاجأة مش مترتب لها عشان كده كنت مشدودة …مناعتي وقعت وبقالي ٣ اسابيع عيانة جدا! جالي دور برد أو كورونا أو زي ما تحبوا تسموه…ولما ابتديت اخف شوية حسن جوزي اتعدي وتعب جدا! اكتر مني بكتير لدرجة اننا اضطرينا نروح مستشفى! وقعدنا ٤ ساعات هناك في الديپ فريزير! تكييف عالي جدا جدا لدرجة كنا موجوعين من البرد …رجعنا من المستشفى وبعد اقل من ساعة كانت حرارتي طلعت تاني ورقدت ومن يومها وانا مش بتحسن».

أضافت: «ويكتمل السيزون برجوعي سايقة من الساحل وانا تعبانة لاني كان عندي ارتباط مهم في القاهرة والكاوتش بتاع عربيتي يتفرتك ويطلع دخان! بحمد ربنا انه كان عند دخلة البوابات وماكنتش ماشية بسرعة. ده ستر ربنا الجميل ….باختصار كان صيف مشحون جدا بس برضو حافضل احب الصيف وأفضله…دعواتكم بقي اخف لاني استويت، ملحوظة أنا مش بحب اعمل بوستات زي دي عشان أنا عمري ما كنت بتاعت صاعبنيات …وكمان كان لازم اشكر رجال المرور اللي كلهم شهامة وساعدوني وركبولي الاستبن…اي نعم كانوا عايزين يمشوني بسرعة عشان في تشريفة سيادة الوزير معدية بس برضو جدعان».

المصري اليوم