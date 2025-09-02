اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية كادقلي تقدم دعمها الطبي للشرطة

إستقبل اللواء شرطة حقوقي/معتز أحمد محمد عبد الله كديرو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان بمكتبه برئاسة الولاية الأستاذ/أبو البشر عبد القادر رئيس اللجنة الولائية للإستنفار والمقاومة الشعبية والوفد المرافق له بحضور مدراء الدوائر والإدارات العامة وقادة القوات حيث قدمت اللجنة دعما طبيا للشرطة عبر موسساتها الصحية في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة في دعم وإسناد كافة المؤسسات بالولاية مدير شرطة الولاية رحب بأعضاء اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية مقدما التهنئة للجميع بمناسبة ذكري مولد المصطفي صلي الله عليه وسلم مشيدا بالمقاومة الشعبية ومساهمتها في حرب الكرامة والدفاع عن الوطن جنبا الي جنب مع القوات النظامية وهي تحمي المواطن السوداني مؤكدا قرب فتح الطريق القومي الذي يربط الولاية بالمركز والولايات الاخري مشيرا الي إنعكاس هذه الزيارة والدعم الذي قدم من المقاومة الشعبية بشكل إيجابي علي القوات ورفع الروح المعنوية لهم و قال إننا سنواصل في تقديم الخدمات لمواطن جنوب كردفان وتأمينه وحمايته وحماية ممتلكاته.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الولائية للإستنفار والمقاومة الشعبية كادقلي بالادوار الكبيره التي ظلت تقوم بها الشرطة في جنوب كردفان وهي تنتشر وتؤدي دورها ورسالتها في كل ارجاء الولاية مؤكدا مواصلة الدعم. المعنوي والمادي واسناد قوات الشرطة حتي تواصل العطا المتميز مثمنا دور حكومة الولاية وقيادة الفرقة 14 وقيادة الفرقة العاشرة مقدما شكره للسيد وزير الداخلية وهو يوفر فرص للجنة قال اننا في اتم الاستعداد في الفترة القادمة لمواصلة الدعم في كافة المجالات واسناد الشرطة في الجانب الامني من اجل تحقيق الامن والاستقرار لانسان جنوب كردفان.

المكتب الصحفي للشرطة