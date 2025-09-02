سلمى عبد الجبار تطّلع على أداء وزارة التنمية العمرانية والنقل

اطّلعت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار المبارك، على أداء وزارة التنمية العمرانية والنقل واستعدادها لمرحلة مابعد الحرب خاصة فيما يلي إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية بالولايات الوسطى.

ودعت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الاثنين وزير التنمية العمرانية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني، إلى إنشاء طرق داخلية والاهتمام بالطرق المؤدية للمحميات الطبيعة لاسيما حظيرة الدندر التي تعرضت للانتهاك من قبل المليشيا المتمردة.

ولفتت سيادتها إلى أهمية فتح أبواب الإستثمار للوطنين والأجانب في مجال شبكات النقل والطرق والسكك الحديدية متعهدة بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تعوق تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

من جانبه أوضح وزير التنمية العمرانية والنقل أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة على رأسها معاناة موطني الجزيرة والنيل الأبيض وسنار المتعلقة بالطرق القومية والداخلية والجسور فضلا عن الترتيبات المتعلقة بخطة الوزارة لبدء أعمال التأهيل والصيانة للطرق والجسور التي تضررت بالحرب.