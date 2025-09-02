مدير عام قوات الجمارك يشهد مراسم تدشين نظام التتبع الإلكتروني للحاويات

شهد السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، الاثنين، بدائرة جمارك الميناء الجنوبي، مراسم تدشين نظام التتبع الإلكتروني للحاويات، الذي جرى تطويره وفق أحدث المعايير العالمية بالتعاون مع شركة زين للاتصالات، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، ودائرة المخاطر بقوات الجمارك.

عقب التدشين، تلقى السيد مدير عام قوات الجمارك والقيادات تنويرًا حول آلية عمل النظام ومزاياه، حيث أشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاز المشروع، مؤكداً أن النظام يمثل خطوة متقدمة تعزز قدرات الجمارك في تسهيل التجارة وإحكام الرقابة وفق منهجية علمية وخطط طموحة.

يتميز نظام التتبع الإلكتروني بتوفير مستويات عالية من الأمان، بجانب تقليل التكلفة وزمن التخليص الجمركي. كما يعتمد النظام على أجهزة استقبال لرصد الإحداثيات الأرضية عبر تقنية (GPS) مدعومة بخرائط رقمية ووظائف ملاحية متطورة، مع إمكانية نقل البيانات في الزمن الحقيقي عبر شبكة الاتصالات بواسطة شريحة (SIM Card)، مما يتيح تتبع الحاويات ومراقبة مسارها بدقة عالية.