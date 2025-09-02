رئيس هيئة الأركان يضع حجر الأساس لمدينة شهداء معركة الكرامة بالنيل الأبيض

وضع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان، حجر الأساس لأول مدينة لأسر شهداء معركة الكرامة بمدينة ربك، حاضرة ولاية النيل الأبيض، والتي تسع لعدد 450 منزلًا كمرحلة أولى. بحضور اللواء الركن جمال جمعة آدم، قائد الفرقة 18 مشاة، والأستاذ الصادق محمد عثمان، الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض ممثل الوالي، والمهندس يوسف فضل المولى، وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف، والأستاذ عمار بابكر، مدير منظمة الشهيد بالولاية، والدكتورة نجوى محي الدين السنجاوي، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان، وعدد من ضباط الفرقة 18 مشاة.

في تصريح لـ(سونا)، قال رئيس هيئة الأركان إن كل برامج احتفالات القوات المسلحة 71 تنصب في تكريم شهداء معركة الكرامة. وأضاف رغم أن الحرب ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا بنهاية المليشيا المتمردة، لكن الاهتمام بشهداء الكرامة وتكملة حقوقهم وإجراءاتهم والعناية بأسرهم ستستمر جنباً إلى جنب مع معركة الكرامة.

وأعرب عن سعادته بوضع حجر الأساس بولاية النيل الأبيض كأول مدينة لشهداء معركة الكرامة، وأكد أنه سيتم تشييد مدينة للشهداء بكل ولاية. وحيا حكومة ولاية النيل الأبيض وقيادة الفرقة 18 مشاة وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وفداء للوطن.

وأشار إلى أن العمل في مدينة الشهداء سينتهي قبل العيد القادم للقوات المسلحة، وأعلن عن تبرعه بمبلغ 100 مليون جنيه لبداية العمل.