دارفور.. تسجيل 6 وفيات جديدة و181 إصابة بالكوليرا في الإقليم

\u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u0642\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 \u0644\u0645\u062e\u064a\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0627\u0632\u062d\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0644\u0627\u062c\u0626\u064a\u0646 \u0628\u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631: \u062a\u0633\u062c\u064a\u0644 6 \u0648\u0641\u064a\u0627\u062a \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0648181 \u0625\u0635\u0627\u0628\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0643\u0648\u0644\u064a\u0631\u0627 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0625\u0642\u0644\u064a\u0645 \u0644\u064a\u0631\u062a\u0641\u0639 \u0627\u0644\u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0643\u0644\u064a \u0625\u0644\u0649 395 \u062d\u0627\u0644\u0629 \u0648\u0641\u0627\u0629 \u06489507 \u0625\u0635\u0627\u0628\u0627\u062a.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646