دارفور.. تسجيل 6 وفيات جديدة و181 إصابة بالكوليرا في الإقليم

2025/09/02
المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور: تسجيل 6 وفيات جديدة و181 إصابة بالكوليرا في الإقليم ليرتفع العدد الكلي إلى 395 حالة وفاة و9507 إصابات.
الجزيرة – السودان

