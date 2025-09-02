دكتور كامل إدريس ينعى ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة

ينعى دكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومة الأمل، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، والتي أودت بحياة المئات من المواطنين الأبرياء، جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوداني كافة، سائلين الله ان يتقبل الشهداء قبولًا حسنًا، ويشفي الجرحى الشفاء العاجل.

وأكد دكتور كامل إدريس، إهتمام حكومة الأمل ومتابعتها وسعيها لتقديم كل ما يمكن تقديمه من الدعم والإغاثة لمساعدة المتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة . وايضا يناشد رئيس الحكومة المدنية كل منظمات العون الانساني للوقوف وتقديم كل مايمكن تقديمه بصورة عاجلة .

سونا