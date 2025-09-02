فاكهة شهيرة قد تنقذ حياة مرضى حمى الضنك!

أعلنت جامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية أن علماء من روسيا والهند توصلوا إلى اكتشاف أن فاكهة شهيرة قد تساعد أجسامنا على مقاومة حمى الضنك وبعض الأمراض الأخرى.

ووفقاً لوكالة ” تاس” الروسية، قالت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان لها: “قام علماء من الجامعة، بالتعاون مع المعهد المركزي لبحوث الأدوية في الهند، بدراسة تأثير مركبات الفلافونويد على مستوى الصفائح الدموية لمرضى حمى الضنك، وتمكنوا من اكتشاف الآلية التي تساعد بها مستخلصات البابايا في مكافحة الحمى النزفية.”

وأوضح الباحثون أن التجربة شملت عزل مجموعة من المواد متعددة الفينولات من عصير البابايا، ومن أبرزها BBF وBEF، اللذان أظهروا قدرة ملحوظة على تحفيز نمو الصفائح الدموية وتعزيز عمليات تكوين الدم. وأكدت النتائج العلمية أن هذه المركبات تسهم في إنقاذ حياة المرضى بتعزيز خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم الأخرى. كما بينت الدراسات أن مركبات نباتية مثل الكيرسيتين وحمض الترانسفيروليك والكامبفيرول تقلل من نقص الصفائح وتعمل بمثابة مضادات للالتهابات عبر خفض مستويات أكسيد النيتريك في الدم.

واقترح الباحثون نهجاً علاجياً شاملاً يعتمد على تعديل الاستجابة المناعية والاستفادة من الخصائص المضادة للأكسدة ومكونات عصير البابايا لتعزيز مقاومة الجسم، مما يعد خطوة هامة في مكافحة حمى الضنك وتعزيز الصحة العامة.

يعتبر هذا الاكتشاف خطوة فارقة في علوم الطب والبحث العلمي، حيث يفتح آفاقاً جديدة لعلاج الأمراض الفيروسية المزمنة وتطوير علاجات ثورية، بشكل مما يعزز التفاؤل بالمستقبل.

والببايا فاكهة استوائية غلافها ذو لون أخضر ولبها أصفر ومذاقها بين المانجو والشمام وموجودة في جنوب السعودية.

سبق