لماذا أوقفت شرطة برشلونة أعمال البناء في كامب نو؟

أوقفت شرطة برشلونة أعمال البناء بملعب “سبوتيفاي كامب نو” الخاص بنادي برشلونة يوم الأحد بشكل مفاجئ.

وأوضحت إذاعة “Cadena SER” أن الشرطة منعت عمال شركة “ليماك” للإنشاءات من الاستمرار في عمليات تحديث الاستاد، وأخرجتهم من الموقع، تطبيقاً للوائح التي تحظر أعمال البناء يوم الأحد.

وتطور الموقف لتقدم شرطة برشلونة بلاغاً ضد شركة “ليماك” لعدم الالتزام بتصريح البناء.

وأثار الإجراء مخاوف جمهور الفريق الكتالوني من تأخر الأعمال بملعب كامب نو، لكن من المتوقع أن يتم الاكتفاء بدفع غرامة بسيطة بقيمة 300 يورو، مع استئناف العمل في المواعيد المحددة.

هل يلعب برشلونة مباراة فالنسيا في كامب نو؟

لا يزال مصير الملعب مجهولاً، حيث كان يأمل برشلونة في العودة لمعقله التاريخي عند استضافة فالنسيا في الجولة القادمة من الليغا، يوم 14 سبتمبر.

وفي حال عدم الحصول على ضوء أخضر للعودة إلى كامب نو، سيضطر فريق المدرب هانزي فليك للانتقال مجدداً لملعبه البديل يوهان كرويف.

ولعب برشلونة أول 3 مباريات من الليغا خارج أرضه، قبل فترة التوقف الدولية، حيث فاز على مايوركا وليفانتي، وتعادل مع رايو فايكانو.

وقرر بطل إسبانيا خوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في كامب نو.

الشرق