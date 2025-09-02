رئيس مجلس السيادة القائد العام وأعضاء مجلس السيادة ينعون ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة

نعى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية وأعضاء مجلس السيادة ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي الذي حدث في “جبل مرة” أمس الإثنين والتي أودت بحياة المئات من المواطنين مؤكدين تسخير كافة الامكانيات لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين ، إليكم نص التعزية :

” ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة ببالغ الحزن والأسى ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة والتي أودت بحياة المئات من المواطنين الأبرياء جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة .

ويتقدم رئيس وأعضاء المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوداني كافة سائلين الله أن يتقبل الشهداء قبولا حسنا وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .

وأكد مجلس السيادة تسخير كل الامكانيات الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة (إنا لله وإنا إليه راجعون). “.

إعلام القوات المسلحة