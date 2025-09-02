النائب العام لجمهورية السودان تؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة

أدت القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم مولانا إنتصار أحمد عبدالعال أحمد نائباً عاماً لجمهورية السودان، بحضور ممثل رئيس القضاء، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن دكتور محمد الغالي علي يوسف.

وقالت مولانا إنتصار في تصريح صحفي “أستشعر عظم المسؤولية والتكليف، مؤكدة التزامها المطلق بحماية سيادة حكم القانون وترسيخ قيم العدالة وصون كرامة الإنسان السوداني.

وأضافت أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة وحساسة من تاريخها تتطلب التعاون والتكاتف من أجل حماية الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي، مضيفة أن هناك تحديات كبيرة، مؤكدة قدرة الشعب السوداني على تجاوزها.

وقالت مولانا إنتصار إن النيابة العامة تمثل إحدى ركائز الدولة وضمانتها الأساسية لحماية الحقوق، كما أنها تعد الحارس الأمين على حكم القانون والدرع الواقي وصوت المجتمع في مواجهة التجاوزات والانتهاكات ، مضيفة أن رسالتها التي ستعمل على تحقيقها هي إعلاء كلمة القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني أو مصادرة حقوقه .

وأكدت أن أولويات عمل النيابة العامة تتمثل في ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة ومكافحة الفساد بكل أنواعه، والعمل الجاد على عدم الافلات من العقاب ، مؤكدة حرصها على حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع خاصة النساء والأطفال وضمان وصولهم للعدالة بيسر وإنصاف، مضيفة أن العدالة تبنى من خلال الثقة التي نزرعها في نفوس المواطنين.

وأكدت مولانا إنتصار أن أبواب النيابة العامة ستظل مفتوحة للجميع، وسنعمل على تعزيز التواصل مع المجتمع وتكريس مبدأ الشفافية لضمان تحقيق العدالة للجميع دون إستثناء.

وقالت” إننا نواجه واقعاً معقداً فرضته ظروف الحرب التي تضرر منها الجميع، وأنه في ظل هذا الواقع تتضاعف مسؤوليتنا لجعل سيادة القانون أداء لتحقيق العدالة وحماية الحقوق باعتبار أن القانون يعد مظلة جامعة لصون الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق دون تمييز.

وأضافت أننا سنمضي بعزيمة وإصرار وتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء العدالة محليا وعالمياً لبناء مؤسسات قوية تْعلى من شأن القانون ومراعاة مصالح وتطلعات الشعب السوداني.

وقالت “سأظل خادمة لهذا الوطن أضع العدالة نصب أعيني وأجعل مصلحة السودان وأبنائه وبناته هي البوصلة التي توجه خطواتنا في إرساء العدل “.

