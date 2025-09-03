المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة : إيداع الجناة على طابية السرحة للحراسة ولا تهاون في الاعتداء على المواقع الأثرية

في تطور لافت إرتكب مواطن جريمة تعدى فيها على طابية السرحة التأريخية بكرري بإزالة أجزاء منها والشروع في إنشاء مباني ادعى انها حصل عليها كأرض استثمارية من مواطن يسكن جوار الطابية.

في الحال أجرى المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعدالدين إتصالات بالهيئة القومية للآثار لتقييم حجم الضرر فيما تواصل مع الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد مصطفى علي.

وفي الحال تم إخطار مدير جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات عبد العزيز عبد الله بحجم الاعتداء فتحرك في الفور وفتح بلاغ في الجناة وتم إيداعهم في الحراسة.

وتابع المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الإجراءات مع مدير القسم وشدد على ضرورة إستكمال إجراءات البلاغ مع النيابة وتقديم الجناة للمحكمة حفاظا على الآثار.

سونا