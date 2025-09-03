بمسيرات.. الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع في الفاشر

أفادت مصادر عسكرية بولاية شمال دارفور بتنفيذ الجيش السوداني عبر مسيّراته، غارات على مواقع عسكرية لقوات الدعم السريع في الفاشر، أمس الثلاثاء، وفق ما ذكره مراسل “العربية/الحدث”.

وأضافت المصادر أن الغارات أحدثت انفجارات قوية بالمحور الجنوبي لمدينة الفاشر.

كما يوسع الجيش السوداني من دائرة تحركاته حول المقار الاستراتيجية والعسكرية، وذلك بعد عمليات التوغل التي أحدثتها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية شمال وشرق (سوق المواشي) حتى حي (أولاد الريف) في المحور الجنوبي الغربي، قبل أن ينجح الجيش لاحقاً في استعادة عدة مواقع استراتيجية وتحييد عدد من العناصر، محققاً تقدماً كبيراً في ذات المحور.

في الأثناء، يتفاقم الوضع الإنساني داخل مدينة الفاشر بشكل كبير في ظل الحصار المفروض على المدينة واشتداد وطأة الجوع وعمليات القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقع المدنيين.

فيما أكد ناشطون محليون في ولاية شمال دارفور، أن خمسة إلى ثمانية مدنيين يقتلون يومياً بمدينة الفاشر جراء قصف المدينة بالمدافع.

وفي إقليم كردفان غربي البلاد أفاد مراسل العربية/الحدث أن الطيران الحربي للجيش تعامل مع أهداف وتحركات لقوات الدعم السريع في محور منطقة بارا على الشمال من مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

وتتكرر هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر منذ أسابيع، وسط تحذيرات دولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وتفرض قوات الدعم السريع حصاراً منذ أيار/مايو 2023 على الفاشر، وهي المدينة الرئيسية الوحيدة في الإقليم التي ما زالت تحت سيطرة الجيش.

في حين دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الثالث، وقد أودت بعشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح، فيما ينتشر الجوع في معظم أنحاء البلاد. وأدى الصراع إلى تقسيم السودان إلى مناطق نفوذ، إذ يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد، بينما تسيطر “الدعم السريع” على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.

