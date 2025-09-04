محمد سامي: “يا بخت كل فنان من جيل منى زكي”

كتب المخرج محمد سامي عبر صفحته علي تطبيق فيسبوك، منشور كشف فيه عن تقديره وحبه الكبير للفنانة منى زكي.

وقال محمد سامي: “كنت بتكلم مع مني زكي بسلم عليها و قعدت أتكلم معاها شوية، وأدخل من موضوع لموضوع وبعد ما قفلت سألت نفسي أكثر من سؤال، ليه منى زكي فارقة كتير؟، ليه عندها بريق من نوع خاص، ليه هي النجمة الأهم و الموهبة الأكبر، ليه هي سابقة جيلها بفرق كبير جدا رغم إن جيلها قوي و فيه زميلات نجوم حقيقيين علي جميع المستويات وموهوبين وناجحين وقدموا أعمال مهمة ولكن محدش وصل لأنه يبقى منى زكي، ليه فضلت من أول يوم ليها كممثلة لحد النهاردة أيقونة يصعب تكرارها أو القرب من حجم اسمها ومكانتها على المستوى الفني أو على مستوى النجومية والموهبة أو حب الجمهور، ليه منى زكي أكثر ممثلة تصدقها وتتوحد معاها”.

وأضاف: “ليه لو فكرت في ممثلة تلاقي صورة مني زكي هي أول صورة تيجي في بالك، بإختصار لأن مني زكي مثقفة متعلمة راقية متطورة مش بتمثل وخلاص ولا بتظهر وخلاص ولا بتتكلم وخلاص ولا مهتمة بتفاصيل الناس الفاضية ، ست كلامها مرتب وأسألتها ليها معنى وهدف وأنا بتكلم معاها مابلاقيش لحظة من النقاش دخل في جدل بلا هدف أو كلام من أجل الكلام وخلاص”.

وإضاف محمد سامي: “الست دي وهي بتتكلم عن الفن تحب تسمعها ولما توصف الفن تفرح إنك تنتمي ليه من طريقة كلامها عنه، لما تناقش معاها أي موضوع تلاقي وعي وحكمة وتحضر وثقافة، ست ناجحة وزوجة وأم ناجحة، لما تتفرج علي أي مشهد ليها بتلاقيها خلته مش عادي، بتشوف تحضير ومذاكرة ورؤية ومجهود واضح وعلام وعقل مترتب وده بيبان في أصغر التفاصيل، بتقدم أي مشهد صعب ببساطة وشياكة من غير تصنع أو تشتيت، طريقتها في النقد شيك وتبسيطها لصعوبة أدوار عملتها بيدل علي ثقتها في نفسها اللي بلا حدود، حتى لما نبص للقائتها أو لدورها في المجتمع أو كلامها في ندواتها حتي في الإعلانات اللي قدمتها أو أفلامها ومسلسلاتها أو لبسها في أي ظهور ليها حتي لو مش رسمي هتلاقيها بتعرف تنتقي وهتلاقي دايما في جودة ورمز مشرف للست المصرية”.

وختم محمد سامي: “بجد الكلام على عظمة منى زكي صعب يخلص في بوست، بس حسيت بعد ما قفلت معاها إني عايز أكتب كده من كتر ما استمتعت بالكلام معاها كالمعتاد، يا بخت الفن المصري والعربي بنجمة النجوم مني زكي، و يابخت كل فنان وفنانة حضرها و نسب لفترة هي فيها، يا بخت كل زمايلها اللي من جيلها إنهم من جيل مني زكي ويا بخت كل ممثلات الجيل اللي بعدها إنهم عندهم مني زكي يتعلموا منها خاصة إنها جيل أكبر بس عشان بدأت صغيرة إنما مش أكبر منهم سنا بالعكس ما شاء الله عليها قمر وفي عز شبابها ومحافظة على شكلها وأناقتها، ودايما ناجحة ومتفوقة وبتمتعنا بكل دور بتقدمه وكل مشهد بتأديه ، بحبك يا عظيمة ياللي حببتينا ولسه بتحبيبنا اكتر في مهنتنا.

