كباشي في شمال كردفان

2025/09/04
كباشي
الفريق شمس الدين كباشي
التقى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي القيادة المتقدمة ويتلقى تنويراً عن موقف العمليات – ولاية شمال كردفان – ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٥م.
إعلام القوات المسلحة

