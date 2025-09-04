كباشي في شمال كردفان

\u0627\u0644\u062a\u0642\u0649 \u0639\u0636\u0648 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0646\u0627\u0626\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0648\u0644 \u0631\u0643\u0646 \u0634\u0645\u0633 \u0627\u0644\u062f\u064a\u0646 \u0643\u0628\u0627\u0634\u064a \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0642\u062f\u0645\u0629 \u0648\u064a\u062a\u0644\u0642\u0649 \u062a\u0646\u0648\u064a\u0631\u0627\u064b \u0639\u0646 \u0645\u0648\u0642\u0641 \u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u062a - \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0643\u0631\u062f\u0641\u0627\u0646 - \u0660\u0662 \u0633\u0628\u062a\u0645\u0628\u0631 \u0662\u0660\u0662\u0665\u0645.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629