لجنة الطوارئ الاقتصادية تبحث ترتيبات تنظيم سوق الذهب وضبط الاستيراد

عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية اجتماعاً مهماً الاربعاء برئاسة د. كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت اللجنة عدداً من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية المطروحة على جدول الأعمال.

واستعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة والمهام الموكلة إليها في إطار الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما ناقش تنفيذ قرار شراء الذهب وتنظيم سوقه بما يضمن زيادة موارد الدولة وتقليل فرص المضاربات.

وتطرقت المداولات إلى ملف مكافحة التهريب عبر وضع ضوابط أكثر فاعلية للحد من فقدان الموارد، إلى جانب مناقشة إجراءات ضبط الاستيراد بما يتوافق مع حاجة البلاد الفعلية، والعمل على تحسين الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السودانية.

وأكد رئيس اللجنة أن القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تم التوافق حولها ستصدر تباعاً، مشيراً إلى تكوين لجان فنية مختصة للمتابعة والتنفيذ بما يضمن إنفاذ التوصيات فوراً على أرض الواقع.