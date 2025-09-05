وصية بمليار دولار .. لاعب يحصل على ثروة من السماء

أفادت تقارير إعلامية في البرازيل أن رجل أعمال شاب من ولاية ريو غراندي دو سول قرر أن يوصي بجميع ممتلكاته، والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي، لصالح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته البالغة مليار دولار لنيمار

وبحسب ما نقلته شبكة “باند” البرازيلية، فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا، والذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب صحية، قام بتوثيق وصيته رسميًا، بحيث تنتقل كامل ثروته إلى نيمار عقب وفاته.

وأوضحت الوثائق أن هذا القرار جاء متوافقًا مع الأطر القانونية المعمول بها في البلاد.

الرجل، الذي لم يتزوج وليس له ورثة، أوضح أن دافعه وراء هذه الخطوة هو إعجابه الشديد بنيمار وتقديره للعلاقة القوية التي تجمع اللاعب بوالده، مشيرًا إلى أنه يشعر بتقارب إنساني وروحي مع النجم البرازيلي.

صحيفة “GZHMore” أشارت إلى أن الخطوة أثارت جدلاً واسعا داخل البرازيل، حيث اعتبرها البعض تصرف غريب وغير مبرر، فيما رأى آخرون أنها تعكس معاناة الرجل من الوحدة.

إخطار رسمي بشأن الوصية

من جانبهم، أكد ممثلو نيمار أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الوصية، مكتفين بمتابعة ما يُتداول في وسائل الإعلام.

وكان قد أعلن نادى سانتوس البرازيلى، في وقت سابق، تجديد عقد النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مع الفريق حتى نهاية العام الجارى 2025.

وعاد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى سانتوس في أواخر يناير الماضي بعد حوالي 18 شهراً قضاها مع الهلال السعودي، ليرتدي قميص الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

صدى البلد