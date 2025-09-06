رامز جلال يوجه رسالة تهنئة لجمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

احتفل النجم رامز جلال بالمولد النبوي الشريف بأداء مناسك العمرة خلال الساعات القليلة الماضية،على طريقته الخاصة.

ونشر رامز، مقطع فيديو مجمع له من زيارته للمسجد النبوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا… صدق الله العظيم.. مولد نبوي شريف علينا جميعا، كل عام وأنتم بخير”.

يذكر أن، رامز جلال ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد “بيج رامي” بالسينمات.

