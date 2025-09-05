منظومة الصناعات الدفاعية تبدأ حملات الرش الجوي بولاية الخرطوم

بتوجيه من قيادة القوات المسلحة بدأت منظومة الصناعات الدفاعية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة حملات الرش الجوي المكثفة خلال اليومين الماضيين لمجابهة الآثار البيئية ومكافحة نواقل الأمراض دعماً لبرنامج إعادة الإعمار وتهيئة الولاية للعودة الطوعية للمواطنين وذلك في إطار الأدوار الوطنية والمجتمعية التي تضطلع بها القوات المسلحة والمنظومة ..