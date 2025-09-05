سياسية
منظومة الصناعات الدفاعية تبدأ حملات الرش الجوي بولاية الخرطوم
بتوجيه من قيادة القوات المسلحة بدأت منظومة الصناعات الدفاعية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة حملات الرش الجوي المكثفة خلال اليومين الماضيين لمجابهة الآثار البيئية ومكافحة نواقل الأمراض دعماً لبرنامج إعادة الإعمار وتهيئة الولاية للعودة الطوعية للمواطنين وذلك في إطار الأدوار الوطنية والمجتمعية التي تضطلع بها القوات المسلحة والمنظومة ..
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة صافات العقيد الركن عبد العليم الطيب العوض إن القوات المسلحة ممثلة في منظومة الصناعات لن تألوا جهداً في تقديم كل الخدمات الممكنة، تعزيزاً لجهود الدولة ودعماً للمواطن السوداني.
هذا وستتواصل طلعات الرش الجوي لكافة أرجاء الخرطوم بالتنسيق مع حكومة الولاية ووزارة الصحة وستصاحبها حملات النظافة وإزالة المخلفات والتوعية وإصاح البيئة .
إعلام القوات المسلحة