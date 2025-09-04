سياسية
إعلان نتيجة القبول لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 يوم السبت
يترأس بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الموافق السادس من سبتمبر الجاري اجتماع لجنة القبول بالوزارة وذلك بقاعة اجتماعات مركز الجامعة الوطنية ببورتسودان، لإجازة نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي لطلاب الدفعة المؤجلة للعام 2023م. قبل إعلانها في مؤتمر صحفي تشارك فيه كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالقاعة الرئيسة بمركز الجامعة الوطنية، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات الفنية لإعلان النتيجة.
وأكد بروفيسور مضوي في تصريح (لسونا) أن الوزارة ظلت في عمل متواصل صباحاً ومساء حتى أصبحت النتيجة جاهزة وهيأت كل العوامل التي يمكن أن تساعد الطلاب في الحصول على نتيجة القبول، عبر الرسائل النصية من جميع شبكات الاتصالات وعن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو عبر الاتصال بمركز المرحوم عادل عبدالله موسى للاستجابة والدعم (الكول سنتر).
وسيخاطب الوزير المؤتمر الصحفي في نفس اليوم لإعلان النتيجة بجانب كل من وكيل الوزارة الأستاذ علي الشيخ السماني ومدير عام الإدارة العامة للقبول الدكتورة حنان زين العابدين.
سونا