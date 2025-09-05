أطباء السودان بسلطنة عمان يقدمون دعماً إنسانياً لمتضرري الفاشر

قدمت أسرة أطباء السودان بسلطنة عمان دعماً إنسانيآ مهماً للمتضررين بمدينة الفاشر، التي تعيش ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد جراء الحصار المفروض عليها منذ أشهر.

تم توجيه هذا الدعم عبر تكية الفاشر، التي نفذت وجبة غذائية متكاملة شملت المئات من الأسر النازحة والمتعففة والمتضررة في مراكز الإيواء والأحياء السكنية والتجمعات المحيطة بالمدينة، مما ساهم في سد رمق الجوع والتخفيف من حدة المعاناة التي يواجهها المواطنون.

وأعرب مشرف تكية الفاشر، محيي الدين شوقار، عن شكره وتقديره لمجموعة أطباء السودان بسلطنة عمان على هذا الدعم السخي، مؤكداً أنه أسهم بشكل كبير وإيجابي في إسناد المتضررين وتلبية بعض احتياجاتهم الملحة.

كما ناشد شوقار بقية أبناء الوطن داخل السودان وخارجه لمواصلة مثل هذه المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي.

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم العميق وامتنانهم لأطباء السودان المقيمين بسلطنة عمان، مؤكدين أن هذه المساهمة جاءت في وقت عصيب تشهد فيه المدينة نقصاً حاداً في المواد الغذائية، وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، إلى جانب شح السيولة النقدية واحتكار التجار، الأمر الذي فاقم من حجم المعاناة الإنسانية بالفاشر.