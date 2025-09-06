بيان رسمي شديد اللهجة ضد نتنياهو .. أحمد موسى: «مصر لن تكون بوابة للتهجير»

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية، والذي نددت فيه بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي، مشددة على أن مصر لن تكون «بوابة للتهجير».

وقال موسى، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «فى بيان شديد اللهجة مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح».

وأضاف أن مصر جددت موقفها القوى في بيانها المهم وشديد اللهجة على هذه النقاط:

1- رفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضهم مع إستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية لإجبارهم على المغادرة.

2- مصر تطالب بمواجهة حالة الفوضى في المنطقة التي تسعى إسرائيل لتكريسها.

3- تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير.

4- مصر لن تكون أبدا شريكة في ظلم الفلسطينيين من خلال تصفية القضية ولن تصبح بوابة للتهجير تحت أي ظرف.

5- ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية للعودة لغزة وتولى إدارة المعابر بما فيها معبر رفح من الجانب الفلسطينى طبقا لاتفاق 2005.

6- الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى وترقى لجرائم التطهير العرقى.

7- رفض محاولات إجبار الشعب الفلسطينى على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلى والتجويع الممنهج أو الطرد من أرضه ووطنه.

المصري اليوم