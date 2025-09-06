اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز ال (277) مليون دولار بين وزارة المعادن وشركة ديب ميتالز للتعدين

شهد فندق هيلتون القاهرة الخميس توقيع مخاطبة استثمارية استراتيجية بين وزارة المعادن السودانية وشركة (ديب ميتالز للتعدين)، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الباشمهندس عمر النمير، بالشراكة مع رجل الأعمال المصري الملياردير محمد الجارحي، وذلك بحضور وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه.

وتنص المخاطبة الاستراتيجية على استثمارات بقيمة 277.3 مليون دولار تشمل الاستكشاف والإنتاج عن معدن الذهب والحديد في عدة مواقع امتياز موزعة على ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف، إلى جانب إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة حديثة للذهب.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أعرب رجل الأعمال عمر النمير عن شكره وتقديره لوزارة المعادن على ما أبدته من تعاون وتسهيل للإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات نوعية في قطاع الذهب السوداني.

وقال النمير: “نحن على ثقة بأن شركة ديب ميتالز للتعدين ستقدم إضافة حقيقية لقطاع التعدين في السودان، وستكون لها مكانة بارزة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع السودان في سوق الذهب العالمية”.

وأشار النمير إلى التزام الشركة بتنفيذ مشروعات تنموية في المجتمعات المحلية المستضيفة لمواقع الامتياز، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مؤكداً أن استراتيجية (ديب ميتالز) تقوم على الشراكة المتوازنة بين الاستثمار والإسهام في التنمية المجتمعية.

من جانبه، أوضح وزير المعادن أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الإقليمي، مشيراً إلى أن وزارته ستعمل على تذليل العقبات كافة لضمان انطلاق المشروع بسرعة وكفاءة.